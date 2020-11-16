Стала известна дата суда над Романом Широковым

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал, на какую дату назначен суд над бывшим футболистом сборной России Романом Широковым.

«Суд состоится 25 ноября и начнётся в 9:30», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, 10 августа экс-игрок «Зенита» Роман Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр матча Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченко решил обратиться в суд, так как инцидент «нанёс удар по его имиджу и имиджу судейского корпуса в целом».