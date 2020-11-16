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«Ювентус» включился в борьбу за хавбека «Милана» Чалханоглу

«Ювентус» включился в борьбу за хавбека «Милана» Чалханоглу
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу вошёл в список интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По информации источника, так как переговоры о контракте между миланцами и турецким хавбеком зашли в тупик, активизировались заинтересованные в 26-летнем футболисте клубы. Сообщается, что туринцы попытаются убедить Чалханоглу подписать предварительный контракт уже этой зимой, а летом оформить трансфер. Однако за Хаканом охотится также «Атлетико». Его контракт с «Миланом» истекает в июне 2021 года.

Чалханоглу перешёл в «Милан» летом 2017 года из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 23,3 млн. В текущем сезоне турецкий полузащитник принял участие в 7 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу. «Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Атлетико» заинтересован в услугах хавбека «Милана»
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