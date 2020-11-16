Коэнтрау: Роналду — монстр. Талант и работа делают его лучшим в мире

Защитник «Риу Аве» Фабиу Коэнтрау высказался о бывшем партнёре по мадридскому «Реалу» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Ювентус».
«Я часто говорю партнёрам, что хотел бы, чтобы им выпала возможность поработать с Криштиану и увидеть, как он работает. Роналду – монстр. При этом он отличный друг и потрясающий человек. Криштиану родился с талантом и добавляет к этому огромный объём работы, что делает его лучшим в мире. Некоторым португальцам будет очень тяжело достичь такого же уровня, но у нас есть и те, кто способен подобраться близко к нему, и в нашей команде полно таких игроков», — цитирует Коэнтрау O Jogo.
Ранее сообщалось, что, несмотря на информацию о возможном уходе из «Ювентуса», Роналду намерен отработать контракт с итальянским клубом до конца.
- 16 ноября 2020
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