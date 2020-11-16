Экс-защитник «Ливерпуля»: Коутиньо был хорош, но Старридж находился на другом уровне

Бывший защитник «Ливерпуля» Конор Мастерсон, ныне выступающий за «Куинз Парк Рейнджерс», рассказал, кто из партнёров по мерсисайдской команде впечатлил его больше других.



«Дэниел Старридж! Он просто всех разрывал. Коутиньо был хорош, но Старридж находился на другом уровне. Он был резок, здорово ускорялся, завершал атаки, обладал техникой – умел всё. На мой взгляд, Дэниел был впереди всех с отрывом.



Что касается успехов «Ливерпуля», их приближение ощущалось. Атмосфера вокруг команды росла, и все набирались уверенности: игроки, тренеры, болельщики. Уровень становился выше и выше», — цитирует Мастерсона Goal.com.



Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2019 год. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, после чего перешёл в «Трабзонспор», а затем стороны расторгли контракт в связи с тем, что Дэниела отстранили от футбола за нарушение правил о ставках. В настоящее время 31-летний форвард находится в статусе свободного агента.

«Возвращение близко». Экс-форвард «Ливерпуля» Старридж готовится к продолжению карьеры