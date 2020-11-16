«Барселона» зимой планирует избавиться от шести футболистов

«Барселона» в зимнее трансферное окно планирует избавиться сразу от шести футболистов, сообщает Sport.es.

В список трансферов на выход попали: Эктор Фирпо, Самуэль Юмтити, Матеус Фернандес и Мартин Брайтвайт. Фирпо не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана, ему уже поступали предложения из Италии. Наиболее вероятные клубы продолжения карьеры — «Интер» и «Наполи». Юмтити, скорее всего, уйдёт в аренду, им интересуется «Лион» и «Рома».

Фернандес — более сложный случай. Куман не рассчитывает на игрока, но летом его представители отказались уходить из «Барсы». У бразильца была возможность присоединиться к «Монако» на правах аренды. Брайтвайт, в свою очередь, может перейти в клуб Англии. Куман хочет заменить его на Мемфиса Депая. Мартин был покупкой на экстренный случай и не покинул команду летом лишь из-за пандемии коронавируса.

Каталонцы также планируют отдать в аренду молодых игроков Карлеса Аленью и Рикардо Пуча. Карлесом интересуются клубы АПЛ и Серии А, хотя футболист предпочитает остаться в Ла Лиге. Пуч может перейти в «Порту» или «Бенфику».