Гарет Саутгейт подтвердил информацию о болезни коронавирусом

Главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт, который скрыл заражение коронавирусом, подтвердил информацию, что он перенёс болезнь.

«У меня действительно был вирус, мне повезло, что я не заразился им так серьёзно, как многие люди в нашей стране. Но это было неприятно. Теперь всё в порядке», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

По данным СМИ, специалист получил положительный тест в октябре. После этого Саутгейт изолировался в доме в Северном Йоркшире в течение десяти дней. При этом две недели назад, когда он стал общаться с прессой перед текущими матчами сборной Англии в Лиге наций, результаты тестов Саутгейта были отрицательными. Тренер не сделал никаких публичных комментариев о заболевании и не показал явных признаков каких-либо последствий заражения.



18 ноября сборной Англии предстоит провести матч Лиги наций с Исландией.