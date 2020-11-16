Джано объяснил резкую реакцию на новость о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе объяснил резкую реакцию на новость о своём решении завершить карьеру.



«Вчера сидел дома, смотрел матч Грузия — Армения, и после матча мне скинули эту новость. Что я могу сказать? Я не люблю, когда появляется неправильная информация про меня, и поэтому решил опубликовать пост с опровержением. Это моя реакция на ложь – люди, не узнав про моё самочувствие, решили написать про меня такую фигню.



Я не знаю, что говорил Хацкевич – я видел заголовок, и дальше мне уже было неинтересно читать, что там было написано и кто вообще это говорил. Поэтому мне это вообще неинтересно, Хацкевич там написал или ещё кто-то. Потому что самое главное, что я думаю и чувствую. Если мне придёт мысль о завершении карьеры, то я самый первый об этом скажу. Вместо меня зачем что-то говорить?



Сейчас чувствую себя нормально, я после Москвы был в Турции, где лечился и прошёл обследование. Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять своё здоровье. Мне сказали, что ничего серьёзного. Сейчас я прохожу лечебные процедуры, бегаю и занимаюсь. Думаю, что в январе я уже буду готов на сто процентов. Врачи говорят, что ничего серьёзного у меня нет, с «крестом» и хрящом нет проблем. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном всё нормально», — цитирует Джано Sport24.

Джано отреагировал на новость о завершении карьеры, разместив эмодзи среднего пальца