В «Балтике» рассказали об идее приглашения в клуб Юрия Сёмина

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что обсуждается вопрос приглашения российского специалиста Юрия Сёмина на должность тренера-консультанта.

«У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе штаб в „Локомотив“ в прошлом году. Сёмин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сёмин покинул «Локомотив» минувшим летом по истечении контракта. Новым наставником «железнодорожников» стал серб Марко Николич. Помимо «Локомотива», в который Сёмин приходил в качестве тренера четыре раза, специалист возглавлял московское и киевское «Динамо», «Габалу», «Мордовию», «Анжи», сборную России и ряд других команд.