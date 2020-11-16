Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Балтике» рассказали об идее приглашения в клуб Юрия Сёмина

В «Балтике» рассказали об идее приглашения в клуб Юрия Сёмина
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что обсуждается вопрос приглашения российского специалиста Юрия Сёмина на должность тренера-консультанта.

«У нас есть отношения с Сёминым. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе штаб в „Локомотив“ в прошлом году. Сёмин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сёмин покинул «Локомотив» минувшим летом по истечении контракта. Новым наставником «железнодорожников» стал серб Марко Николич. Помимо «Локомотива», в который Сёмин приходил в качестве тренера четыре раза, специалист возглавлял московское и киевское «Динамо», «Габалу», «Мордовию», «Анжи», сборную России и ряд других команд.

Сёмин — Овчинникову: ты всегда был настоящим вожаком. Будь здоров, дорогой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020