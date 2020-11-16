Серхио Бускетс избежал серьёзной травмы

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прошёл очередное медицинское обследование, по итогам которого стало известно, что травма хавбека оказалась несерьёзной. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок пропустит около недели.

Напомним, Бускетс получил сильный удар в левое колено в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (1:1) и завершил встречу, испытывая дискомфорт.



У Бускетса диагностировано лёгкое растяжение внешней коллатеральной связки левого колена. Серхио будет вынужден пропустить встречу Испании с Германией в 6-м туре Лиги наций УЕФА. Скорее всего, хавбек также пропустит встречи с «Атлетико» в чемпионате Испании и матч с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.