Бруну Фернандеш: для меня Скоулз был лучше Лэмпарда и Джеррарда
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил способности бывшего хавбека клуба Пола Скоулза.
«Возможно, по манере игры я близок к Скоулзу. Он любил играть в штрафной, отдавать голевые передачи и много забивать сам. Думаю, Пол был одним из лучших полузащитников в мире.
Говоря об Англии, многие вспоминают Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, но я думаю, что Скоулз влиял на результат сильнее, чем кто-либо ещё. И, перед тем как все начнут обсуждать мои слова, хочу сказать, что я видел не всех полузащитников в Англии, ладно?! Но я считаю, что в предыдущем поколении эти трое были лучшими. И лично для меня Скоулз был лучшим из них», — цитирует Фернандеша Sky Sports со ссылкой на подкаст «Манчестер Юнайтед».
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