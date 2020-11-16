«Лестер» начал переговоры с Эвансом о продлении контракта

Защитник «Лестер Сити» Джонни Эванс начал переговоры с клубом о новом контракте.
По данным The Athletic, «лисы» хотят продлить соглашение с 32-летним игроком сборной Северной Ирландии ещё на два года. Действующий контракт североирландца с командой Брендана Роджерса истекает летом 2021 года.
Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого трижды становился чемпионом Англии. В общей сложности в составе «красных дьяволов» Джонни провёл 198 матчей, в которых семь раз отличился забитыми мячами.
Летом 2015 года североирландец за € 8,3 млн перешёл в «Вест Бромвич Альбион», откуда через три года, в июле 2018-го, ушёл в «Лестер». «Лисы» заплатили за его переход всего € 4 млн, так как «дрозды» по итогам сезона-2017/2018 покинули АПЛ.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эванс провёл 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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