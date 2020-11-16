В юношеской сборной России выявили вспышку коронавируса

В юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) была выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба РФС. В настоящее время команда находится на учебно-тренировочном сборе в Железноводске (Ставропольский край). В ходе тестирования заражение было выявлено у восьми игроков и пяти членов тренерского штаба. У большинства заразившихся заболевание протекает бессимптомно или с лёгкими проявлениями.
Заразившихся поместили на карантин. Юные спортсмены находятся в изоляции под контролем врачей команды и местных органов здравоохранения.
Сегодня, 16 ноября, юношеская сборная России должна была провести товарищеский матч с воспитанниками Академии ФК «Алания». Владикавказские футболисты узнали о заражении игроков в команде соперника, уже находясь на пути в Железноводск.
- 16 ноября 2020
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