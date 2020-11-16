Бруну Фернандеш: Роналду был моим кумиром в детстве — дело в его стремлении быть лучшим

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от игры форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Все знают, что Криштиану был моим кумиром в детстве. Думаю, здесь всего понемногу. Криштиану начал делать первые шаги в сборной, когда проходили матчи Евро-2004 в Португалии — мне тогда было всего девять лет.



Тот год запомнился всем, потому что мы проиграли финал сборной Греции. Мы видели, как Роналду плакал после того матча. Он был маленьким мальчиком, который начинал блистать, и после этого я начал следить за ним.



Дело было в том, как он работал каждый день, в его менталитете, в его способности выкладываться на все сто процентов в каждом матче. Это стало моей мотивацией – всегда нужно стремиться быть лучше. Роналду забивал в каждой игре, но матч за матчем он пытался стать лучше», – приводит слова Фернандеша Sky Sports со ссылкой на подкаст пресс-службы манкунианцев.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бруну Фернандеш провёл семь матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На счету Криштиану Роналду шесть мячей и одна результативная передача в четырёх матчах Серии А.

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