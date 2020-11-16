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Пресс-служба «Спартака» потроллила Трампа, объявившего о победе на выборах

Пресс-служба «Спартака» потроллила Трампа, объявившего о победе на выборах
Футбол / РПЛ 0

Англоязычный твиттер-аккаунт московского «Спартака» потроллил президента США Дональда Трампа, который объявил о победе на выборах. Московский клуб отреагировал на новый твит Трампа. В нём президент написал: «Я выиграл выборы!»

В ответ «Спартак» написал: «Мы выиграли в матче с «Ливерпуле» на «Энфилде» в 2017 году!»

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

В 2017 году «Спартак» проиграл в матче Лиге чемпионов с «Ливерпулем» со счётом 0:7.

Хоть официальные результаты президентских выборов в США ещё не подведены, но журналисты не сомневаются, что их выиграл Джо Байден. Несмотря на поражение, Трамп продолжает настаивать, что он одержал победу. Кандидат от Республиканской партии утверждает, что у него украли голоса избирателей. Также он заявляет, что обратится в суд. Трамп занимал пост президента США в течение четырёх лет.

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