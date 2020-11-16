Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Какая глупость. Злюсь, смотря на это». Рой Кин раскритиковал игру вратаря сборной Албании

«Какая глупость. Злюсь, смотря на это». Рой Кин раскритиковал игру вратаря сборной Албании
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера сборной Албании Этрита Бериши в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Казахстаном (3:1).

Напомним, на 25-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу Албании футболисты сборной Казахстана разыграли мяч в центре поля, после чего казахстанский игрок Айбол Абикен нанёс удар по воротам соперника. Бериша далеко вышел из ворот и не успел поймать мяч. Этот гол стал дебютным для Абикена за сборную.

«Его бы не простили за это. В международном футболе… что он делал? Какая глупость. Я злюсь, смотря на это», — приводит слова Кина Daily Mail.

Сборная Албании набрала 8 очков в 5 матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 лиги С в Лиге наций. Казахстан (4) — на последнем, четвёртом месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020