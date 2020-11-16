Лено: Нойер — лучший вратарь последних 40 лет
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено рассказал о роли запасного голкипера в сборной.
«Конечно, это непросто. Но я очень хорошо знаю, с кем имею дело — с трезвой головой я могу это довольно хорошо оценить. В конце концов, передо мной лучший вратарь в мире.
Я думаю, что Нойер – лучший вратарь мирового футбола за последние 30-40 лет. Из-за роли запасного я не схожу с ума и стараюсь смотреть на ситуацию с позитивом», — приводит слова 28-летнего «канонира» Die Welt.
Мануэль Нойер одержал победу в своём 95-м матче в составе национальной команды 14 ноября, когда сборная Германии одолела команду Украины (3:1) во встрече группового этапа Лиги наций. Лено был вынужден наблюдать за этим со скамейки запасных в качестве резервного игрока.
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Неожиданное интервью с голкипером «Арсенала» Берндом Лено.
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