Головой с линии штрафной, ножницами через себя — топ-10 голов октября в ПФЛ

Пресс-служба ПФЛ определила топ-10 лучших голов по итогам октября 2020 года. Список был составлен на основе голосования болельщиков, которое проходило в официальной группе лиги во «ВКонтакте».

Топ-10 лучших голов ПФЛ октября:

10. Марат Шайморданов («Челябинск»)

9. Максим Малыш («Биолог-Новокубанск)

8. Руслан Махмутов («Волга»)

7. Залимхан Майсултанов («Динамо Ставрополь»)

6. Муслим Шихбабаев («Анжи»)

5. Георгий Гонгадзе («СКА-Ростов-на-Дону») – лучший гол группы 1

4. Владислав Агалаков («Строгино»)

3. Ризван Умаров («Ленинградец») – лучший гол группы 2

2. Никита Голдобин («Звезда») – лучший гол группы 4

1. Даниил Горовых («Сатурн») – лучший гол группы 3

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».