Головой с линии штрафной, ножницами через себя — топ-10 голов октября в ПФЛ
Пресс-служба ПФЛ определила топ-10 лучших голов по итогам октября 2020 года. Список был составлен на основе голосования болельщиков, которое проходило в официальной группе лиги во «ВКонтакте».
Топ-10 лучших голов ПФЛ октября:
10. Марат Шайморданов («Челябинск»)
9. Максим Малыш («Биолог-Новокубанск)
8. Руслан Махмутов («Волга»)
7. Залимхан Майсултанов («Динамо Ставрополь»)
6. Муслим Шихбабаев («Анжи»)
5. Георгий Гонгадзе («СКА-Ростов-на-Дону») – лучший гол группы 1
4. Владислав Агалаков («Строгино»)
3. Ризван Умаров («Ленинградец») – лучший гол группы 2
2. Никита Голдобин («Звезда») – лучший гол группы 4
1. Даниил Горовых («Сатурн») – лучший гол группы 3
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Рекомендуем вам
- 16 ноября 2020
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:13
-
17:58
-
17:49
-
17:46
-
17:43
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
17:17
-
17:16
-
17:03
-
17:01
-
16:45
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
15:17
-
15:00
-
14:49
-
14:35
-
14:34
-
14:04
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:12
-
13:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам