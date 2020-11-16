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Головой с линии штрафной, ножницами через себя — топ-10 голов октября в ПФЛ

Головой с линии штрафной, ножницами через себя — топ-10 голов октября в ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Пресс-служба ПФЛ определила топ-10 лучших голов по итогам октября 2020 года. Список был составлен на основе голосования болельщиков, которое проходило в официальной группе лиги во «ВКонтакте».

Топ-10 лучших голов ПФЛ октября:

10. Марат Шайморданов («Челябинск»)
9. Максим Малыш («Биолог-Новокубанск)
8. Руслан Махмутов («Волга»)
7. Залимхан Майсултанов («Динамо Ставрополь»)
6. Муслим Шихбабаев («Анжи»)
5. Георгий Гонгадзе («СКА-Ростов-на-Дону») – лучший гол группы 1
4. Владислав Агалаков («Строгино»)
3. Ризван Умаров («Ленинградец») – лучший гол группы 2
2. Никита Голдобин («Звезда») – лучший гол группы 4
1. Даниил Горовых («Сатурн») – лучший гол группы 3

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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