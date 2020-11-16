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Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат

Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прошёл повторное тестирование на коронавирус, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, новый тест 55-летнего специалиста на COVID-19 дал положительный результат. Таким образом, Пиоли не будет руководить командой в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Напомним, о заражении Пиоли коронавирусной инфекцией стало известно 14 ноября. Тренер останется на карантине до полного выздоровления.

9 октября 2019 года Стефано стал главным тренером итальянского клуба «Милан», подписав контракт на два года.

«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.

Источник: главный тренер «Милана» Пиоли заразился коронавирусом
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