Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прошёл повторное тестирование на коронавирус, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, новый тест 55-летнего специалиста на COVID-19 дал положительный результат. Таким образом, Пиоли не будет руководить командой в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Напомним, о заражении Пиоли коронавирусной инфекцией стало известно 14 ноября. Тренер останется на карантине до полного выздоровления.



9 октября 2019 года Стефано стал главным тренером итальянского клуба «Милан», подписав контракт на два года.



«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.

Источник: главный тренер «Милана» Пиоли заразился коронавирусом