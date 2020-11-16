«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поспорят между собой за полузащитника «Аякса»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх в скором времени может перейти в один из европейских топ-чемпионатов.
Как сообщает Tuttosport, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» проявляют предметный интерес к Гравенберху. 18-летний вундеркинд стал одним из самых востребованных молодых игроков в европейском футболе, а ведущие команды по всему континенту готовы заплатить за него большие деньги, видя у него очевидный потенциал.
Контракт Райана с «Аяксом» действует до 30 июня 2023 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего уроженца Амстердама в € 11 млн.
В нынешнем сезоне Эредивизии Гравенберх провёл шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. В Лиге чемпионов Райан провёл три игры, не отметившись результативными действиями.
После восьми туров чемпионата Нидерландов „Аякс“ занимает первое место, набрав 21 очко.
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