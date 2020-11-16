Акинфеев — болельщику: не спешите на пенсию провожать

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в «Инстаграме» ответил на комментарий болельщика.



«Хотелось бы, чтобы под занавес вашей карьеры ребята вывели нас к чемпионству. Это будет хороший подарок и нам, и вам», — написал подписчик под одним из постов вратаря.



«Какой такой занавес? Не спешите на пенсию провожать», — ответил Акинфеев.

Фото: «Инстаграм» Игоря Акинфеева

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба голкипер — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005). 26 октября 34-летний вратарь провёл 650-й матч за московский клуб.