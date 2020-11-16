Бывшего полузащитника «Удинезе» похитили и удерживали в заложниках в Нигерии
Бывший полузащитник «Удинезе» Кристиан Ободо был похищен в Нигерии. Злоумышленники держали экс-футболиста в багажнике автомобиля.
Как сообщил сам Ободо, преступники сказали ему, что потеряли деньги на ставках в матчах со сборной Нигерии. Примечательно, что футболиста похищают уже во второй раз. В прошлый раз его также похитили при аналогичных обстоятельствах.
«Весьма неприятно, когда находишься в багажнике машины на жаре несколько часов. Они не навредили мне, не били меня. Я просто не понимаю, почему кому-то хочется, чтобы я проходил через такое испытание снова», — цитирует футболиста Football Italia со ссылкой на Brila FM.
Ободо завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за «Удинезе», «Перуджу», «Фиорентино», «Лечче» и «Торино».
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