Кандидат в президенты «Барселоны»: Неймар не входит в мои планы

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отметил, что не планирует возвращать нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб в случае избрания.



«Неймар не входит в мои планы. На это есть финансовые и другие причины, такие как судебный процесс против клуба и тот факт, что он покинул „Барселону“ в сложной ситуации за несколько дней до начала сезона. Да, со спортивной точки зрения Неймар бы подошёл нам, но не с финансовой. Однако за трансферы будут отвечать спортивный директор и его команда», — приводит слова Фонта Sport.es.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.