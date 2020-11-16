Кандидат в президенты «Барселоны»: Неймар не входит в мои планы
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отметил, что не планирует возвращать нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб в случае избрания.
«Неймар не входит в мои планы. На это есть финансовые и другие причины, такие как судебный процесс против клуба и тот факт, что он покинул „Барселону“ в сложной ситуации за несколько дней до начала сезона. Да, со спортивной точки зрения Неймар бы подошёл нам, но не с финансовой. Однако за трансферы будут отвечать спортивный директор и его команда», — приводит слова Фонта Sport.es.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.
Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн
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