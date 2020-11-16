Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кандидат в президенты «Барселоны»: Неймар не входит в мои планы

Кандидат в президенты «Барселоны»: Неймар не входит в мои планы
Футбол / Испания 0

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отметил, что не планирует возвращать нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб в случае избрания.

«Неймар не входит в мои планы. На это есть финансовые и другие причины, такие как судебный процесс против клуба и тот факт, что он покинул „Барселону“ в сложной ситуации за несколько дней до начала сезона. Да, со спортивной точки зрения Неймар бы подошёл нам, но не с финансовой. Однако за трансферы будут отвечать спортивный директор и его команда», — приводит слова Фонта Sport.es.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.

Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020