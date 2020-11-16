Игнашевич: не вижу проблем, что Россия не обыграла Молдавию
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о последних неудачах сборной России. Игнашевич заявил, что не считает ничью в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0) провалом.
«Молдова — хорошая команда. Не вижу проблемы, что не обыграли Молдавию? Нет, конечно. На поле играют 11 на 11. Молдаване в этом матче доказали, что являются хорошей командой.
Надолго ли капитанская повязка у Джикии? На эти вопросы должен отвечать Станислав Саламович. Если моё мнение его интересует, он знает мой номер и наберёт», — цитирует Игнашевича «Рейтинг Букмекеров».
Сборная России во всех турнирах не может победить уже в пяти последних матчах. Тем не менее россияне продолжают лидировать в своей группе в Лиге наций.
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