Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игнашевич: не вижу проблем, что Россия не обыграла Молдавию

Игнашевич: не вижу проблем, что Россия не обыграла Молдавию
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о последних неудачах сборной России. Игнашевич заявил, что не считает ничью в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0) провалом.

«Молдова — хорошая команда. Не вижу проблемы, что не обыграли Молдавию? Нет, конечно. На поле играют 11 на 11. Молдаване в этом матче доказали, что являются хорошей командой.

Надолго ли капитанская повязка у Джикии? На эти вопросы должен отвечать Станислав Саламович. Если моё мнение его интересует, он знает мой номер и наберёт», — цитирует Игнашевича «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России во всех турнирах не может победить уже в пяти последних матчах. Тем не менее россияне продолжают лидировать в своей группе в Лиге наций.

Игнашевич: надо спрашивать с тренеров, почему проигрывают «Локомотиву» Тб или «Маккаби»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020