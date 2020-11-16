Жена Зинченко: нет смысла мечтать о «Реале» или «Барсе», если ты игрок «Сити»

Влада Седан, жена полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поделилась мнением о возможном переходе мужа в мадридский «Реал» или «Барселону».



Я болельщица «Реала», и мне было бы приятнее видеть мужа в составе «сливочных», нежели в «Барселоне», за которую болеет Саша. Это вопрос довольно абстрактный, поскольку я на это смотрю через другую призму, поскольку я не просто болельщица, а жена футболиста.



Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, а также в клуб, который нуждался бы в его помощи.



С другой стороны, если ты играешь за «Манчестер Сити», то нет смысла мечтать о «Реале» или «Барселоне». Вот недавно «Сити» и «Реал» встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли «горожане». Что касается «Барсы», то они и вовсе не очень убедительны в этом сезоне, — приводит слова Седан ТК Футбол 1.



В нынешнем сезоне АПЛ 23-летний украинец провёл один матч, в котором результативными действиями не отметился. На его счету также две игры в Лиге чемпионов.

Зинченко: все в Европе уже знают сборную Украины и остерегаются нас