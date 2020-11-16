Гильермо Варела: в «Динамо» всё организовано не хуже, чем в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Динамо» Гильермо Варела, перешедший в московский клуб из «Копенгагена» на правах аренды, поделился впечатлениями от России и своей новой команды.
«Мой агент мне много хорошего рассказывал про «Динамо». Ну и, понятно, я знал, что это за клуб. Великий российский клуб с невероятной историей. Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, «Динамо» на хорошем счету в Европе.
Какой игрок произвёл наибольшее впечатление? Себа и Клинтон! У них очень много классных качеств. Поверьте, Шиманьски и Н’Жи — сильные футболисты. Но в «Динамо» хватает отличных игроков, всё в порядке.
План? Конечно, я надеюсь остаться здесь как можно дольше. Мне нравится всё, что я вижу в «Динамо». Честно, даже не думал, что буду настолько позитивен. В «Копенгаген» я точно возвращаться не собираюсь. Так что план простой — играть за «Динамо», приносить пользу команде, доставлять радость болельщикам.
Очень приятно, что в клубе о тебе заботятся. Скажем, быстро сделали российскую визу и мне, и моей жене. За один день, просто невероятно! Поверьте, мне есть с чем сравнивать, чтобы почувствовать разницу в пользу «Динамо». Здесь всё организовано не хуже, чем в «Манчестер Юнайтед». Ну и в целом — инфраструктура, база, стадион — всё на топ-уровне. Ни в одном из своих прошлых клубов я не видел такой красоты», — цитирует Варелу Sport24.
- 16 ноября 2020
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