Вместо польской бригады арбитров матч Лиги наций Сербия — Россия обслужат англичане
УЕФА заменил бригаду арбитров, которая будет обслуживать матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Сербия — Россия.
Вместе польской бригады арбитров встречу обслужит судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг.
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.
Накануне сборная России провела встречу 5-го тура Лиги наций с командой Турции (2:3). Турки, набрав 5 очков, занимают 3-е место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Российская сборная (8) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе 3 лиги В являются Венгрии (8) и Сербии (3).
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