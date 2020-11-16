Актёр, сыгравший роль Дэдпула, стал совладельцем футбольного клуба

Голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни подтвердили с помощью необычного видео, что в скором времени они станут владельцами футбольного клуба «Рексем», играющего в Национальной лиге — пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после английской Премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Рексема» в «Твиттере».
Ожидается, что в результате сделки в клуб будет инвестировано около € 3 млн.
Футбольный клуб «Рексем» основан в 1864 году и является одним из старейших клубов в мире и старейшим — в Уэльсе. Валлийская команда является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса, а также обладателем Трофея футбольной лиги-2004/2005 — ежегодного соревнования, участниками которого являются 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2.
Рейнольдс наиболее известен по своей роли в фильме «Дэдпул», а Макэлхенни — по роли Мака в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно».
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