«Лацио» может оштрафовать Луиса Альберто после его негативных комментариев о тратах клуба

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может быть оштрафован римским клубом за недавние комментарии. Ранее футболист раскритиковал действия президента клуба Клаудио Лотито. Альберто был недоволен тем, что клуб приобрёл новый частный самолёт.

«Я видел самолёт, но за него должны заплатить мы. Они совершают покупки, а нам не платят. Очень хорошо, но когда мы будем разбираться с людьми, которые находятся внутри клуба?» — сказал Альберто.

Лотито был крайне недоволен комментариями футболиста, утверждает Il Messaggero. Теперь его могут оштрафовать на крупную сумму. По данным источника, руководство римлян ещё не решило, как именно наказать испанца. Вероятно, его оштрафуют, а также отстранят от следующего матча команды.