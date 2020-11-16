Варела: образ Роналду на камеру не имеет ничего общего с тем, какой он на самом деле

Новичок московского «Динамо» Гильермо Варела, ранее выступавший за «Кастилью», дубль мадридского «Реала», рассказал о впечатлении, которое на него произвёл португальский форвард Криштиану Роналду.
«Если честно, Криштиану — не человек, ха-ха! Ну вот реально машина… Какой-то безотказный механизм. Он приходил на тренировку прямиком из тренажёрного зала. А когда тренировка заканчивалась, Роналду снова шёл в тренажёрку! Нереальный профи и топ-футболист.
Серхио Рамос, конечно, тоже потрясающий игрок. Но Криштиану впечатлял в «Реале» больше всего. Не только уровнем, но именно преданностью футболу, тренировкам.
Криштиану — нарцисс? Неправда. Поверьте, в общении Криштиану очень скромный. Абсолютно простой парень. Да, в футболе, в работе, он требовательный, но это правильно и логично! Образ, который Роналду демонстрирует на камеру, не имеет ничего общего с тем, какой он на самом деле», — цитирует Варелу Sport24.
- 16 ноября 2020
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