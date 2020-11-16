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Барези сравнил Ибрагимовича с ван Бастеном и Гуллитом

Барези сравнил Ибрагимовича с ван Бастеном и Гуллитом
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Милана» Франко Барези поделился своим мнением о нападающем команды Златане Ибрагимовиче. 39-летний швед является лидером «Милана».

«Удивительно, что он может делать, как он отдаёт передачи партнёрам. С психологической точки зрения ему всего 20 лет. Ван Бастен и Гуллит имели такую же физическую мощь и харизму. Он делает разницу, как и они», — цитирует Барези Goal.

«Милан», набрав в семи турах 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. 39-летний Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в середине прошлого сезона. Действующий контракт игрока с итальянским клубом завершается по окончании текущего сезона.

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