Дешам: надеюсь, к январю у Жиру будет больше игрового времени
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о положении нападающего «Челси» Оливье Жиру в национальной команде.
«Оливье знает, что сейчас для него не лучшая ситуация. Ему предстоит принять серьёзное решение. Я надеюсь, что к январю у него будет больше игрового времени», — приводит слова Дешама RTL France.
Ранее появилась информация, что Жиру может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. Действующее соглашение 34-летнего французского футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.
Завтра, 17 ноября, сборная Франции сыграет с национальной командой Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Жиру: возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше
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