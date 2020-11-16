Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дешам: надеюсь, к январю у Жиру будет больше игрового времени

Дешам: надеюсь, к январю у Жиру будет больше игрового времени
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о положении нападающего «Челси» Оливье Жиру в национальной команде.

«Оливье знает, что сейчас для него не лучшая ситуация. Ему предстоит принять серьёзное решение. Я надеюсь, что к январю у него будет больше игрового времени», — приводит слова Дешама RTL France.

Ранее появилась информация, что Жиру может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. Действующее соглашение 34-летнего французского футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Завтра, 17 ноября, сборная Франции сыграет с национальной командой Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Жиру: возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020