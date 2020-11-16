Дешам: надеюсь, к январю у Жиру будет больше игрового времени

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о положении нападающего «Челси» Оливье Жиру в национальной команде.



«Оливье знает, что сейчас для него не лучшая ситуация. Ему предстоит принять серьёзное решение. Я надеюсь, что к январю у него будет больше игрового времени», — приводит слова Дешама RTL France.



Ранее появилась информация, что Жиру может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. Действующее соглашение 34-летнего французского футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Завтра, 17 ноября, сборная Франции сыграет с национальной командой Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.