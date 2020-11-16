Курт Зума — лидер европейских топ-лиг по количеству выигранных верховых дуэлей

Защитник лондонского «Челси» Курт Зума является лидером в европейских топ-чемпионатах по числу выигранных верховых единоборств в своей штрафной площади.
Как сообщает Daily Mail, 26-летний француз с начала сезона-2020/2021 выиграл в обороне 26 воздушных поединков из 27, что составляет 96,3%. От Зума немного отстал защитник «Аталанты» Берат Джимсити. Албанский центральный защитник выиграл 22 поединка из 23 (95,7%). Тройку замыкает защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. 27-летний англичанин выиграл 90% своих воздушных боев, оказавшись победителем в 27 попытках из 30.
Рейтинг ста лучших игроков в европейских лигах, которые имеют самый высокий процент выигранных воздушных дуэлей, составила CIES Football Observatory — организация, учреждённая FIFA и швейцарским университетом Невшателя.
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