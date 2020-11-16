Главный тренер сборной Чили принёс извинения «Интеру» из-за травмы Алексиса Санчеса
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда принёс извинения миланскому «Интеру» за травму, которую получил форвард Алексис Санчес. Ранее «Интер» и Федерация футбола Чили устроили конфронтацию из-за повреждения игрока.
«Я отношусь к «Интеру» с большим уважением. Возможно, мне не стоило говорить такие вещи. Заниматься вопросом здоровья игроков должны медицинские специалисты, приношу извинения», — цитирует Руэду Calciomercato.
Ранее Руэда раскритиковал «Интер», заявив, что миланский клуб был виноват в травме Санчеса, заставив игрока выйти на поле, несмотря на плохое физическое состояние. Кроме того, Руэда призвал «Интер» уважать Чили. «Мы живём не в эпоху колоний, давайте это понимать», — заключил тогда тренер.
Алексис Санчес получил травму на тренировке сборной Чили
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