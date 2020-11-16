Сантуш: сборная Португалии должна выложиться по полной в матче с Хорватией
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией.
«В последние годы сборная Хорватии была одной из сильнейших команд Европы. Она по праву входит в десятку лучших сборных, поскольку заняла второе место на прошлом чемпионате мира. Мы должны выложиться по полной. Это не товарищеский матч. В команде будут изменения», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Хорватия — Португалия состоится завтра, 17 ноября, в Сплите (Хорватия). Начало встречи — в 22:45 мск. Сборная Португалии набрала в 5 матчах 10 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Хорватия (3) — на 3-м месте.
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