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«Лидс» отреагировал на ошибку Трампа, случайно отметившего фаната «павлинов»

«Лидс» отреагировал на ошибку Трампа, случайно отметившего фаната «павлинов»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Лидс Юнайтед» прокомментировала высказывания действующего президента США Дональда Трампа в «твиттере».

45-й президент США сравнил одного американского политика с кинокомпозитором и 9-кратным обладателем премии «Оскар» Альфредом Ньюманом, однако по ошибке отметил фаната «Лидса» по имени Альфред Ньюман.

«Он думал, что выборы были плохими, а теперь отправился за фанатом «Лидса» », – написала пресс-служба «павлинов» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице «Лидс Юнайтед» в «Твиттере»

Официальные результаты президентских выборов в США ещё не подведены, но множество американских СМИ объявили, что их выиграл Джо Байден. Несмотря на поражение, Трамп продолжает настаивать, что он одержал победу и требует пересчёта голосов в некоторых штатах.

Пресс-служба «Спартака» потроллила Трампа, объявившего о победе на выборах
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