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Роберт Левандовски может пропустить матч со сборной Нидерландов из-за повреждения

Роберт Левандовски может пропустить матч со сборной Нидерландов из-за повреждения
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Роберт Левандовски из-за повреждения может пропустить матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов, сообщает Sportowe Fakty.

Польский футболист получил мышечную травму в матче 5-го тура Лиги наций со сборной Италии (0:2), однако провёл на поле всю встречу. В ближайшее время медицинский штаб сборной Польши примет решение относительно возможности участия форварда в предстоящей встрече. Отмечается, что Левандовски по-прежнему находится в расположении национальной команды.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды состоится 18 ноября в Хожуве (Польша). Начало встречи — в 22:45 мск. Соперниками команд по группе 1 лиги А являются сборные Италии и Боснии и Герцеговины.

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