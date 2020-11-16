Шевченко: если у сборной после тестов будет достаточно игроков, сыграем со Швейцарией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации с коронавирусом в команде в преддверии матча Лиги наций со Швейцарией.



«Довызвали ребят в сборную, потому что они прошли утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу. Ждём повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу. Если нужно будет сделать ещё раз тесты — мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят ещё раз пройти тестирование, мы выполним это.



Считаю, Швейцария и Украина заслужила право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества. Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать вс` лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой», — приводит слова Шевченко Ua.tribuna.com.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Швейцария — Украина состоится завтра, 17 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.