Луис Энрике — о новом контракте Рамоса с «Реалом»: Серхио не нуждается в советах

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о ситуации, в которой оказался защитник «Реала» Серхио Рамос. Капитан мадридцев обсуждает условия нового контракта с клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ», но сам Рамос хочет подписать новое соглашение с мадридцами.

«Серхио Рамосу не нужны никакие советы. Он во время своей карьеры уже оказывался в ситуациях, когда к концу подходил его контракт. И он решал, продлевать его или нет.

Ничего не изменилось с начала сборов национальной команды. Его энтузиазм и лидерские качества остаются при нём.

Мы понимаем и принимаем, что различные истории всегда происходят с игроками такого уровня. Это нормально», — цитирует тренера Football Espana.