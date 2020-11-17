Луис Энрике — о новом контракте Рамоса с «Реалом»: Серхио не нуждается в советах
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о ситуации, в которой оказался защитник «Реала» Серхио Рамос. Капитан мадридцев обсуждает условия нового контракта с клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ», но сам Рамос хочет подписать новое соглашение с мадридцами.
«Серхио Рамосу не нужны никакие советы. Он во время своей карьеры уже оказывался в ситуациях, когда к концу подходил его контракт. И он решал, продлевать его или нет.
Ничего не изменилось с начала сборов национальной команды. Его энтузиазм и лидерские качества остаются при нём.
Мы понимаем и принимаем, что различные истории всегда происходят с игроками такого уровня. Это нормально», — цитирует тренера Football Espana.
Рамос пропустит пресс-конференцию, на которой должен был выступить о контракте с «Реалом»
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