Теллес, несмотря на положительный тест на COVID-19, готов сыграть в ближайшем матче АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Алекс Теллес несмотря на положительный результат теста на коронавирус, полученный вечером субботы, 14 ноября, может принять участие в ближайших матчах и клуба, и национальной команды.



Бразилец сдал положительный тест в минувшие выходные, сразу после матча отборочного этапа Чемпионата мира — 2022 со сборной Венесуэлы (1:0). Однако Бразильская футбольная конфедерация заявила, что 27-летний футболист отправится с командой на матч со сборной Уругвая, который состоится завтра 18 ноября в 2:00 по мск, после того, как сегодня пришёл результат второго теста Алекса — на этот раз он оказался отрицательным, сообщает BBC.



Ранее «Манчестер Юнайтед» объявили, что они своими силами проведут оценку состояния Теллеса, после его возвращения из сборной. До того, как отрицательный тест Теллеса был подтвержден, манкунианцы на своём официальном сайте выпустили заявление: «Всё ещё есть надежда на то, что Алекс Теллес сможет сыграть в домашнем матче 9-го тура английской Премьер-лиги против „Вест Бромвич Альбион“, который запланирован на субботу, 21 ноября».

Теллес уже переболел коронавирусом в октябре, пропустив матчи с «Челси», «РБ Лейпциг», лондонским «Арсеналом», стамбульским «Башакшехиром» и «Эвертоном».

После 8 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает лишь 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.