Серхио Рамос: если бы назначили ещё один пенальти, я бы его реализовал

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с Германией вновь высказался о двух нереализованных пенальти в матче с национальной командой Швейцарии (1:1).

«Если бы назначили ещё один пенальти, конечно, я бы его реализовал. Если бы я не подходил к этому так, я бы перестал быть собой. Всё определяется душевным состоянием, и если наступит момент, когда тренер почувствует, что я не достаточно уверен в себе, он доверит эту миссию другому футболисту.



Что касается предстоящего матча с Германией, мы будем играть с чемпионами мира, и это поможет нам понять, на каком уровне мы находимся и куда движемся», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Матч Лиги наций Испания — Германия состоится сегодня, 17 ноября, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:45 мск.