Серхио Рамос: если бы назначили ещё один пенальти, я бы его реализовал

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча 6-го тура Лиги наций с Германией вновь высказался о двух нереализованных пенальти в матче с национальной командой Швейцарии (1:1).
«Если бы назначили ещё один пенальти, конечно, я бы его реализовал. Если бы я не подходил к этому так, я бы перестал быть собой. Всё определяется душевным состоянием, и если наступит момент, когда тренер почувствует, что я не достаточно уверен в себе, он доверит эту миссию другому футболисту.
Что касается предстоящего матча с Германией, мы будем играть с чемпионами мира, и это поможет нам понять, на каком уровне мы находимся и куда движемся», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Матч Лиги наций Испания — Германия состоится сегодня, 17 ноября, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:45 мск.
- 17 ноября 2020
-
00:36
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22
-
23:16
-
23:15
-
23:09
-
23:06
-
22:45
-
22:36
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:26
-
21:25
-
20:58
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:25
-
20:17
-
19:59
-
19:55
-
19:44
-
19:30
-
19:27
-
19:09