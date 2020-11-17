АПЛ объявила ещё о шестнадцати положительных результатах тестов на коронавирус

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё шестнадцать положительных результатов.
«Английская Премьер-лига сегодня, 16 ноября, может подтвердить, что в период с понедельника 9 ноября по воскресенье 15 ноября 1207 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19. Из них было 16 новых положительных тестов. Игроки или сотрудники персонала клубов, получившие положительный результат теста, будут изолированы на десятидневный срок», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.
Это самое большое количество положительных тестов за одну неделю тестирования в этом сезоне. До этого две недели подряд в английской Премьер-лиге выявлялось по четыре положительных результата тестов.
Напомним, правительство Великобритании разрешило английской Премьер-лиге, а также некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начался в Англии 12 ноября.
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