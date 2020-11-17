Отец Кварацхелии: мечта – увидеть Хвичу в «Барселоне». Но он болеет за «Реал»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, признался, что хотел бы видеть сына в «Барселоне».
«Мечта – это, конечно, «Барселона», за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, за «Реал». Вообще мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть. Переходить можно и в средний европейский клуб – я буду рад. Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. «Рубин» – сильная команда с именем, гранд. Помню, что всегда шёл в тройке, боролся за Лигу чемпионов.
Помню ли, как «Рубин» играл с «Барселоной»? Ха-ха, не хочу вспоминать тот результат, но вообще я очень радовался за игравшего в том матче грузина Сулуквадзе. Могу прямо сейчас вспомнить все моменты той игры с его участием», — сказал Бадри Кварацхелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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