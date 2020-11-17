Уткин: Оздоев за такой пас через себя в команде Лобановского поехал бы служить в часть

Известный российский блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о матче Лиги наций Турция — Россия. Встреча закончилась победой турецкой сборной со счётом 3:2. Россияне с первого тайма играли в меньшинстве после того, как был удалён Андрей Семёнов, совершивший фол последней надежды. Атака турецкой сборной началась с неудачной передачи Магомеда Оздоева, который отправил мяч по замысловатой траектории к собственной штрафной, организовав выход один на один для соперника.
«Что было бы с Магомедом Оздоевым, если бы он отдал такой пас, находясь в опорной зоне, не глядя через себя, будь он в команде Валерия Лобановского? Он бы поехал служить в часть. Вот и всё. И по другому бы никак не было.
Семёнов — последний край обороны. Он выходит, когда совсем некого звать. Он может быть виноват только в том, что он — последний в списке. Вы забыли об этом? Он — заслуженный мастер спорта», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на радио «Эхо Москвы».
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