Карлос Тевеc вошёл в историю чемпионата Аргентины, получив предупреждение на 3-й секунде

36-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес, известный по выступлениям за английский «Манчестер Сити», а ныне выступающий на родине за «Бока Хуниорс», вошёл в историю чемпионата Аргентины, как футболист, которому потребовалось наименьшее количество времени для получения жёлтой карточки. Об этом информирует TyC Sports.
Карлос Тевес отметился грубым фолом сзади уже через 3 секунды после стартового свистка, вступив в отбор в середине поля у игрока «Тальерес» Томаса Почеттино, который успел к этому моменту расстаться с мячом. Футболист смог продолжить встречу, а его команда выиграла матч со счётом 1:0, завершая игру с численным преимуществом в два игрока из-за 2 удалений в составе «Бока Хуниорс». Отметим, что Тевес доиграл встречу до конца.
В текущем сезоне 36-летний форвард провёл 24 встречи в составе «Бока Хуниорс», в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи, получив 4 предупреждения.
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