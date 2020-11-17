Радимов: ЦСКА до отъезда Гончаренко в Беларусь и после – две разные команды

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение о выступлениях московского ЦСКА, возглавляющего турнирную таблицу чемпионата России.

«Футболисты ЦСКА взрослеют, с опытом они могут менять схему по ходу игры, становятся более умными на поле. ЦСКА нужна была стрессовая ситуация, которая произошла с командой летом. Она сделала перелом. ЦСКА до отъезда Гончаренко в Беларусь и после — две разные команды.

Перед штрафной ЦСКА ускоряет игру, появилась вариативность. У армейцев много футболистов, которые умеют играть с мячом и его контролировать. В ЦСКА стала более атакующая модель. Против красно-синих в чемпионате России почти все играют вторым номером. «Армейцы» этим успешно пользуются, у них есть несколько вариантов организации атаки. С новыми покупками схема с 4 защитниками больше подходит ЦСКА. У команды больше атакующих игроков в средней линии, поэтому ошибки в защите будут.

Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это взаимопонимание в ЦСКА пришло позже. Оно будет улучшаться? Это мы проверим в конце чемпионата, — приводит слова Радимова официальный сайт «Матч ТВ».

После 14 туров московский ЦСКА является лидером турнирной таблицы РПЛ с 31 очком. Ближайший преследователь – санкт-петебургский «Зенит» (30). В ближайшем матче ЦСКА примет «Сочи» в рамках встречи чемпионата России. Игра состоится в воскресенье, 22 ноября, начало – 14:00 мск.