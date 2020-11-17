Портанова: вы увидите настоящий «Юве» Пирло через пару месяцев
Полузащитник туринского «Ювентуса» Маноло Портанова высказался о работе под руководством главного тренера Андреа Пирло.
«Тренироваться под руководством Пирло – это совершенно невероятно. Он был прекрасным футболистом, и у него есть передовые идеи для тренерской работы. Через несколько месяцев вы увидите его «Ювентус» под его руководством.
Играть в основной команде — это очень приятно. Я надеюсь выиграть чемпионский титул и забить несколько мячей», — приводит слова Портановы Football Italia.
Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в июле 2020 года, сменив на посту главного тренера Маурицио Сарри. С 2011 по 2015 год он выступал за туринцев в качестве игрока и завоевал в составе «Юве» четыре чемпионских титула.
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