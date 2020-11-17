Петкович: коронавирус портит жизнь мировому футболу

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в преддверии матча Лиги наций с Украиной рассказал о трудностях, которые его команде принёс коронавирус.

«В мировом футболе сейчас крайне трудная ситуация. Полгода коронавирус портит жизнь всем, ломает планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у украинцев из-за COVID-19 не сыграют по четыре футболиста.



Сегодня в Швейцарии у нас очередное тестирование, и я очень надеюсь, что его результаты будут радостными для нас. Очень хотелось бы, чтобы эта игра состоялась», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Сборная Швейцарии занимает четвёртое место в группе 4 Лиги наций, сборная Украины располагается на третьей строчке турнирной таблицы.