Родри: матч с Германией покажет, на каком уровне сборная Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций со сборной Германии.

«Германия – великолепная команда, которая всегда сражается до последнего. Мы ровно идём по турниру, всё решили какие-то мелочи, как обычно.



Наш первый матч завершился вничью, притом что у нас были все возможности выиграть. Предстоящая встреча – отличная возможность проверить, на каком уровне мы сейчас находимся», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании после пяти матчей имеет в активе 8 очков и занимает второе место в группе 4. На первой строчке — команда Германии, а счету которой 9 очков. Третье и четвёртое места занимают сборные Украины и Швейцарии соответственно.