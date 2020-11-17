Родри: матч с Германией покажет, на каком уровне сборная Испании
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций со сборной Германии.
«Германия – великолепная команда, которая всегда сражается до последнего. Мы ровно идём по турниру, всё решили какие-то мелочи, как обычно.
Наш первый матч завершился вничью, притом что у нас были все возможности выиграть. Предстоящая встреча – отличная возможность проверить, на каком уровне мы сейчас находимся», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.
Сборная Испании после пяти матчей имеет в активе 8 очков и занимает второе место в группе 4. На первой строчке — команда Германии, а счету которой 9 очков. Третье и четвёртое места занимают сборные Украины и Швейцарии соответственно.
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