«Тренер поступил подло и предал Дзюбу!» Волочкова расплакалась, защищая футболиста

Балерина Анастасия Волочкова поддержала нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, чьё интимное видео появилось в Сети, а также раскритиковала главного тренера сборной России Станислава Черчесова, отстранившего футболиста от команды из-за скандала.
«Это не ситуация. Это просто вариант подставы. Подстава человека, к которому очень многие люди относятся с завистью. Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Это не должно никого касаться. У меня таких видео — до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить.
Я хочу к совести призвать тренера Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал! Да, у меня слёзы на глазах. Из-за того что я знаю, какая это борьба. Моральный урод, с которым у меня были однажды отношения, оказывается, снимал на фото нашу ситуацию. Потому что человек офигел от счастья и уже заведомо знал, что сделает подставу. Всё, что я делаю в своей личной жизни, – это моя жизнь! Если меня кто-то подставил, как Дзюбу, извините, пожалуйста, но это не наша вина! Дзюба — красивый, классный, сексуальный. Все, кто написал какие-то гадости, — злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях», — сказала Волочкова в эфире канала «Россия 1».
Фото: «Россия 1»
- 17 ноября 2020
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:19
-
07:10
-
05:41
-
05:26
-
04:51
-
04:39
-
04:15
-
03:53
-
03:41
-
03:17
-
02:52
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:42
-
23:38
-
23:22