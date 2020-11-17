«Тренер поступил подло и предал Дзюбу!» Волочкова расплакалась, защищая футболиста

Балерина Анастасия Волочкова поддержала нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, чьё интимное видео появилось в Сети, а также раскритиковала главного тренера сборной России Станислава Черчесова, отстранившего футболиста от команды из-за скандала.



«Это не ситуация. Это просто вариант подставы. Подстава человека, к которому очень многие люди относятся с завистью. Что там было на этом видео? Да там ничего не было! Извините, но Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного. Это не должно никого касаться. У меня таких видео — до фига и больше! Правда. Потому что я красивая, яркая и сексуальная женщина, а мои шпагаты многие не могут пережить.



Я хочу к совести призвать тренера Дзюбы. Я не знаю, как вас зовут, добрый человек, но я вам хочу сказать, что это подло — отстранять от поля боя. Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его просто и предал! Да, у меня слёзы на глазах. Из-за того что я знаю, какая это борьба. Моральный урод, с которым у меня были однажды отношения, оказывается, снимал на фото нашу ситуацию. Потому что человек офигел от счастья и уже заведомо знал, что сделает подставу. Всё, что я делаю в своей личной жизни, – это моя жизнь! Если меня кто-то подставил, как Дзюбу, извините, пожалуйста, но это не наша вина! Дзюба — красивый, классный, сексуальный. Все, кто написал какие-то гадости, — злые, завистливые и недолюбленные женщины, которые хотели бы оказаться в его объятиях», — сказала Волочкова в эфире канала «Россия 1».

А может, вызвать Дзюбу? Он всё равно вернётся в сборную, так уж лучше сейчас, на матч года В Турции сыграли по крайней мере бодро. Но с сербами этого будет мало.