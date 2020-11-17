Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд открыл книжный клуб, чтобы привить детям страсть к чтению, сообщает Sky News.
Игрок «красных дьяволов» объединил усилия с Macmillan Children's Books (MCB), чтобы помочь детям любого социального статуса получить доступ к книгам и тем самым поднять уровень их грамотности. Рашфорд признался, что в своё время хотел бы читать намного больше, однако при составлении бюджета его семья основное внимание уделяла покупке продуктов. Представители MCB рассказали, что в первую очередь книги будут доставляться людям из уязвимых и малоимущих слоёв населения.
Ранее Рашфорд убедил правительство Великобритании развернуть политику бесплатного школьного питания во время введённого из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. За это Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
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